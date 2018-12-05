УЗ анонсировала запуск нового беспересадочного вагона в польский Вроцлав

Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Беспересадочный вагон Киев-Вроцлав будет курсировать с 8 декабря

"Укрзализныця" с 8 декабря 2018 года запускает новый беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

Как отмечается, беспересадочный вагон Киев-Вроцлав будет курсировать в составе поездов № 749/51-52/750 и начнет отправляться из Киева с 8 декабря ежедневно в 14:07 и прибывать во Вроцлава на следующий день в 11:25. В обратном направлении вагон будет отправляться в 16:30 и прибывать в Киев на следующий день в 17:14. По графику движения предусмотрены остановки во Львове, Перемышле, Кракове и Люблинце.

"Кроме того, в новом графике движения пассажирские поезда будут курсировать в ряд важных туристических и деловых центров Европы. В частности, в Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Дебрецен, Люблин и другие", - сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на нынешние новогодние праздники собирается назначить минимум 30 дополнительных поездов.

Также сообщалось, что билетные кассы вокзала станции Киев-Пассажирский сегодня, 5 декабря, будут работать до 22:00.