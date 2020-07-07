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УЗ продлила поезд Киев-Лисичанск почти до линии разграничения

Новости » Инфраструктура     Вторник 07 июля 2020 обновлено 16:40
УЗ продлила поезд Киев-Лисичанск почти до линии разграничения
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Первый поезд по продленному маршруту выйдет 10 июля

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Киев - Лисичанск до станции Попасная в Луганской области. Первый поезд по маршруту выйдет 10 июля.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" уже получила соответствующее согласование Министерства обороны Украины. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", - заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

Напомним, "Укрзализныця" назначила шесть региональных поездов.

Кроме того, в Волынской и Ровенской областях возобновили движение пригородных поездов.

Также "Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам.

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