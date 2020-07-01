УЗ назначила еще шесть поездов к морским курортам

Фото: поезд (РБК-Украина)

Поезда назначены в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку

"Укрзализныця" назначила еще шесть поездов к курортным городам Украины. С этой недели возобновляют курсирование поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности были назначены следующие поезда:

№375/376 Харьков - Херсон: будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля;

№86/85 Львов - Новоалексеевка: отправляется из Львова 5 июля, с Новоалексеевка 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка: из Ковеля будет ездить с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевка - с 8 июля через день по четным;

№110/109 Львов - Херсон: начнет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля;

№261/262 Харьков - Бердянск: с 3 июля по 5 сентября будет курсировать из Харькова через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням;

№282/281 Хмельницкий - Геническ: из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

"Для посадки в поезде пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия", - отметили в УЗ.

Билеты можно купить через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Ранее РБК-Украина писало, что в Волынской и Ровенской областях возобновили движение пригородных поездов.

Также сообщалось, что поезд Киев-Лисичанск продлят до Попасной (Луганская область).

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Автор: Игорь Литвиненко