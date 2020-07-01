ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЗ назначила еще шесть поездов к морским курортам

Новости » Общество     01.07.2020 - 17:23
УЗ назначила еще шесть поездов к морским курортам
Фото: поезд (РБК-Украина)

Поезда назначены в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку

"Укрзализныця" назначила еще шесть поездов к курортным городам Украины. С этой недели возобновляют курсирование поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности были назначены следующие поезда:

  • №375/376 Харьков - Херсон: будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля;
  • №86/85 Львов - Новоалексеевка: отправляется из Львова 5 июля, с Новоалексеевка 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка: из Ковеля будет ездить с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевка - с 8 июля через день по четным;
  • №110/109 Львов - Херсон: начнет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля;
  • №261/262 Харьков - Бердянск: с 3 июля по 5 сентября будет курсировать из Харькова через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням;
  • №282/281 Хмельницкий - Геническ: из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

УЗ назначила еще шесть поездов к морским курортам

"Для посадки в поезде пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия", - отметили в УЗ.

Билеты можно купить через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Ранее РБК-Украина писало, что в Волынской и Ровенской областях возобновили движение пригородных поездов.

Также сообщалось, что поезд Киев-Лисичанск продлят до Попасной (Луганская область).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Укрзализныцяпоездморе
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь