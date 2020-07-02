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УЗ назначила еще шесть региональных поездов

Новости » Общество     02.07.2020 - 16:50
УЗ назначила еще шесть региональных поездов
Фото: поезд (РБК-Украина)

Поезда будут курсировать из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичах и Славутич

"Укрзализныця" назначила рейсы шести региональным поездам. Они будут курсировать из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичах и Славутич с 3 июля в предвыходные и выходные дни.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укзализныци".

В частности, были назначены следующие рейсы:

  • №867/868 Киев - Жмеринка - Киев;
  • №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;
  • №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;
  • №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;
  • №880-879/882-881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов;
  • № 866/865-864/863 Киев-Волынский - Неданчичи - Киев-Волынский.

УЗ назначила еще шесть региональных поездов

В УЗ напомнили, что на период карантина действуют ограничения на проезд в поездах.

"Действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50 процентов количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты", - сообщили в "Укрзализныци".

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам.

Также сообщалось, что в Волынской и Ровенской областях возобновили движение пригородных поездов.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Укрзализныцяпоезд
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