Еще в двух областях возобновили движение пригородных поездов

Уже запланировано курсирование 10 пригородных поездов
В Украине частично возобновили движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях. Это возможно с 30 июня.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Как отмечается, уже запланировано курсирование 10 пригородных поездов:
№6092 / 6091 Ровно - Львов,
№6096 / 6095 Львов - Ровно,
№6384 / 6383 Красное - Ровно - Здолбунов,
№6382 / 6381 Здолбунов - Ровно - Красное,
№6302 Березовка - Ковель,
№6307 Ковель - Березовка,
№6341 / 6342 Сарны - Здолбунов,
№6335 / 6336 Здолбунов - Сарны,
№6319 / 6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель,
№6320 / 6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.
С расписанием можно ознакомиться на сайте Львовской железной дороги.
Перевозки по Ровенской области действует в пределах 50 процентов количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения.
Обязательно нужно быть в масках. Железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины, если пассажиры будут нарушать карантинные меры.
Напомним, в Украине возобновили движение электричек в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом.
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Автор: Анастасия Рокитна