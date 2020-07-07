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УЗ продовжила поїзд Київ-Лисичанськ майже до лінії розмежування

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:40
УЗ продовжила поїзд Київ-Лисичанськ майже до лінії розмежування
Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перший поїзд за продовженим маршрутом вийде 10 липня

"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Київ - Лисичанськ до станції Попасна в Луганській області. Перший поїзд за маршрутом вийде 10 липня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця" вже отримала відповідне погодження Міністерства оборони України. Це питання узгоджено, і ми внесли відповідне коригування у розклад руху поїзда", - заявив в. о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила шість регіональних поїздів.

Крім того, у Волинській і Рівненській областях відновили рух приміських поїздів.

"Укрзалізниця" призначила шість поїздів до морських курортів.

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