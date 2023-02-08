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УЗ призначила новий поїзд з Сумської області до Тернополя, що проходитиме через Київ

Фото: УЗ призначила новий поїзд з Сумської області до Тернополя, що проходитиме через Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" призначила поїзд №769/770 Хутір-Михайлівський - Київ - Тернопіль, що дасть жителям Сумської області можливість сполучення з Вінницькою, Хмельницької та Тернопільською областями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Повідомляється, що поїзд відправлятиметься з Хутір-Михайлівського з 10 лютого о 16:34 по п'ятницях та неділях, прибуватиме у столицю о 21:52, а до Тернополя - о 6:15.

У зворотному напрямку поїзд слідуватиме тільки до Києва. Він буде відправлятися з 11 лютого по понеділках та суботах о 7:06 та прибуватиме до столиці о 14:44.

У сполученні Київ - Хутір-Михайлівський поїзд буде курсувати з 12 лютого щодня, окрім понеділків та субот. Відправка зі столиці - о 10:16, прибуття до Хутір-Михайлівського - о 15:55. Відправлення з Хутір-Михайлівського відбуватиметься з 14 лютого по вівторках, середах та четвергах о 16:34, прибуття до столиці - о 21:52.

Квитки вже доступні у додатку "Укрзалізниці", чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, УЗ запустила нові міжнародні потяги з Києва та Харкова.

"Укрзалізниця" також розширила сполучення між Донецькою та Харківською областями.

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УкрзалізницяСумська областьТернопіль