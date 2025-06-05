УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Карпат: графік руху
Через високий попит на напрямок до Карпат "Укрзалізниця" призначили курсування додаткового поїзда №203/204 Київ - Ясіня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Розклад курсування поїзда:
- з Києва 23 та 25 червня відправлення о 23:00, прибуття на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня;
- з Ясіні 24 та 26 червня відправлення о 18:05, прибуття до Києва о 09:18.
Поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту. Тож, як зазначили в УЗ, це ідеальна нагода дістатися до гір швидко та комфортно.
Зазначається, що продаж квитків уже відкрито. Українців закликали планувати подорож заздалегідь.
"Залізничники продовжують опрацьовувати можливості призначення додаткових поїздів на гостродефіцитні напрямки з урахуванням наявного рухомого складу", - додали в УЗ.
Нагадаємо, нещодавно в "Укрзалізниці" повідомили, що продовжують курсування додаткового поїзда №284/283 "Ужгород - Київ - Ужгород". Таке рішення прийняли у зв'язку з початком сезону відпусток та зі зростанням пасажиропотоку.
Також УЗ продовжила курсування популярного поїзда "Чернівці - Львів".
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