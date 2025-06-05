УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты: график движения
Из-за высокого спроса на направление в Карпаты "Укрзализныця" назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Расписание курсирования поезда:
- из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00, прибытие на станцию Ясиня в 14:17 следующего дня;
- из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05, прибытие в Киев в 09:18.
Поезд будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту. Поэтому, как отметили в УЗ, это идеальная возможность добраться до гор быстро и комфортно.
Отмечается, что продажа билетов уже открыта. Украинцев призвали планировать путешествие заранее.
"Железнодорожники продолжают прорабатывать возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления с учетом имеющегося подвижного состава", - добавили в УЗ.
Напомним, недавно в "Укрзализныце" сообщили, что продолжают курсирование дополнительного поезда №284/283 "Ужгород - Киев - Ужгород". Такое решение приняли в связи с началом сезона отпусков и с ростом пассажиропотока.
Также УЗ продлила курсирование популярного поезда "Черновцы - Львов".
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