ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты: график движения

Четверг 05 июня 2025 18:10
UA EN RU
УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты: график движения Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты (facebook.com/Ukrzaliznytsiа)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за высокого спроса на направление в Карпаты "Укрзализныця" назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Расписание курсирования поезда:

  • из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00, прибытие на станцию Ясиня в 14:17 следующего дня;
  • из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05, прибытие в Киев в 09:18.

Поезд будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту. Поэтому, как отметили в УЗ, это идеальная возможность добраться до гор быстро и комфортно.

Отмечается, что продажа билетов уже открыта. Украинцев призвали планировать путешествие заранее.

"Железнодорожники продолжают прорабатывать возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления с учетом имеющегося подвижного состава", - добавили в УЗ.

Напомним, недавно в "Укрзализныце" сообщили, что продолжают курсирование дополнительного поезда №284/283 "Ужгород - Киев - Ужгород". Такое решение приняли в связи с началом сезона отпусков и с ростом пассажиропотока.

Также УЗ продлила курсирование популярного поезда "Черновцы - Львов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Карпаты Поезда
NEWS
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам