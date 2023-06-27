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УЗ призначила додатковий потяг "Київ - Львів": графік

Фото: УЗ призначила додатковий потяг "Київ - Львів" (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів. Таким чином компанія відреагувала на попит пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе", - йдеться в повідомленні.

Як буде курсувати потяг?

Поїзд зручно відправлятиметься зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Зручний для пересадок пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова

Для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд - зручна пересадочна опція, щоб дістатись Львова швидко та зручно: в напрямку Львова пересісти на поїзд №191/192 можна з поїздів №79 Дніпро - Київ, №38 Запоріжжя - Київ та №63 Харків - Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках).

Так само - в зворотному напрямку: здійснити пересадку з поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ - Харків та №80 Київ - Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин).

Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Як повідомлялось, раніше "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №248/247 Одеса - Київ, який розпочав курсувати з 11 червня. Також "Укрзалізниця" нещодавно скоротила кількість поїздів до Карпат.

Детальніше про графік потягів УЗ на літо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Укрзалізниця