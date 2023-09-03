UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом: графік

Фото: УЗ призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" призначила додаткові електрички між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Після 30 вересня буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті. 

Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр: 

  • 08:34 - 09:31 (поїзд №6049); 
  • 16:36 - 17:26 (поїзд №6051);
  • 18:37 - 19:27 (поїзд №6053).

Відправлення зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

  • 07:28 - 08:24 (поїзд №6050); 
  • 09:41 - 10:32 (поїзд №6052); 
  • 17:36 - 18:26 (поїзд №6054).

Електрички курсуватимуть щодня, окрім вихідних. Зокрема вони робитимуть зупинки на станціях: 

  • Боярка;
  • Тарасівка;
  • Вишневе;
  • Караваєві Дачі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 3 вересня, з Києва до Польщі, вирушив у перший рейс, який прибуде до Хелму.

Тим часом "Укрзалізниця" запровадила нову послугу, яка дозволяє замовити спеціальний вагон для людей з інвалідністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяКиїв