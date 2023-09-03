RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом: график

Фото: УЗ назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

После 30 сентября будет принято решение о продлении их использования на маршруте. 

Отправление с Пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр: 

  • 08:34 - 09:31 (поезд №6049); 
  • 16:36 - 17:26 (поезд №6051);
  • 18:37 - 19:27 (поезд №6053).

Отправление со станции Васильков-Центр и прибытие на Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский:

  • 07:28 - 08:24 (поезд №6050); 
  • 09:41 - 10:32 (поезд №6052); 
  • 17:36 - 18:26 (поезд №6054).

Электрички будут курсировать ежедневно, кроме выходных. В частности они будут делать остановки на станциях: 

  • Боярка;
  • Тарасовка;
  • Вишневое;
  • Караваевы Дачи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 3 сентября, из Киева в Польшу, отправился в первый рейс, который прибудет в Хелм.

Тем временем"Укрзализныця" ввела новую услугу, позволяющую заказать специальный вагон для людей с инвалидностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяКиев