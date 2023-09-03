УЗ назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом: график

"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Электрички будут курсировать ежедневно, кроме выходных. В частности они будут делать остановки на станциях:

Отправление со станции Васильков-Центр и прибытие на Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский:

Отправление с Пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр:

После 30 сентября будет принято решение о продлении их использования на маршруте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 3 сентября, из Киева в Польшу, отправился в первый рейс, который прибудет в Хелм.

Тем временем"Укрзализныця" ввела новую услугу, позволяющую заказать специальный вагон для людей с инвалидностью.

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