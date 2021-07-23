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УЗ предупреждает о задержке движения поезда из-за аварии на Закарпатье

Автор: Мария Кучерявец

В "Укрзализныце" заявили о задержке движения поезда №14 Киев-Солотвино. Причиной стала авария, которая произошла сегодня на железнодорожном переезде в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой. Прибытие в Киев ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут",- говорится в сообщении.

По последней информации, пассажиры поезда, столкнувшегося с грузовиком на регулируемом железнодорожном переезде, доставлены до конечного пункта назначения.

Напомним, сегодня в Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком, который выехал на переезд, несмотря на сигнализацию, в результате чего поезд снес ее и протянул несколько метров.

Позже стало известно, что в результате аварии пострадали пять человек: их увезли с места инцидента каретами экстренной медицинской помощи.

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Укрзализныця