УЗ попереджає про затримку руху потягу через аварію на Закарпатті

В "Укрзалізниці" заявили про затримку руху потягу №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася сьогодні на залізничному переїзді в Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

За останньою інформацією, пасажири поїзда, що зіткнувся з вантажівкою на регульованому залізничному переїзді, доставлені до кінцевого пункту призначення.

"Зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою, яка виїхала на переїзд, попри сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали п'ятеро осіб: їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.