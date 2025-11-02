"Зимова підтримка": в УЗ пояснили, чому дали саме 3000 км на безкоштовні поїздки
В "Укрзалізниці" розповіли, чому українцям в рамках нової "зимової підтримки" пропонується саме 3000 безоплатних кілометрів на подорожі Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram УЗ.
"Чому саме 3000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший!", - пояснили залізничники.
В "Укрзалізниці" також кажуть, що в піковий період не просто "зловити" квитки, а програма "УЗ-3000" якраз і допоможе його розвантажити, розраховують в компанії.
"Вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди. І ще. Ця програма - важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це - надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі", - додали в УЗ.
Програма "УЗ-3000"
Напередодні ми повідомляли, що уряд визначив пріоритетні напрямки і компоненти пакету зимової підтримки для українців, до якого входить програма "УЗ-3000".
В Кабміні стверджують, що "УЗ-3000" - це нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від "Укрзалізниці", розрахована на подорожі протяжністю до 3000 кілометрів.
Деталі програми обіцяють повідомити найближчим часом. Перед цим президент Володимир Зеленський анонсував нову "зимову підтримку" для населення, до якої входить, зокрема, "УЗ-3000".
Глава держави пообіцяв надати українцям всі деталі підтримки до 15 листопада, а діяти вона почне в грудні.