"Зимняя поддержка": в УЗ объяснили, почему дали именно 3000 км на бесплатные поездки
В "Укрзализныце" рассказали, почему украинцам в рамках новой "зимней поддержки" предлагается именно 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram УЗ.
"Почему именно 3000 км: это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине! Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой!", - пояснили железнодорожники.
В "Укрзализныце" также говорят, что в пиковый период не просто "поймать" билеты, а программа "УЗ-3000" как раз и поможет его разгрузить, рассчитывают в компании.
"Она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды. И еще. Эта программа - важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это - сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли", - добавили в УЗ.
Программа "УЗ-3000"
Накануне мы сообщали, что правительство определило приоритетные направления и компоненты пакета зимней поддержки для украинцев, в который входит программа "УЗ-3000".
В Кабмине утверждают, что "УЗ-3000" - это новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от "Укрзализныци", рассчитанная на путешествия протяженностью до 3000 километров.
Детали программы обещают сообщить в ближайшее время. Перед этим президент Владимир Зеленский анонсировал новую "зимнюю поддержку" для населения, в которую входит, в частности, "УЗ-3000".
Глава государства пообещал предоставить украинцам все детали поддержки до 15 ноября, а действовать она начнет в декабре.