"Зимняя поддержка": в УЗ объяснили, почему дали именно 3000 км на бесплатные поездки

В "Укрзализныце" рассказали, почему украинцам в рамках новой "зимней поддержки" предлагается именно 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине.

"Почему именно 3000 км: это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине! Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой!", - пояснили железнодорожники.

В "Укрзализныце" также говорят, что в пиковый период не просто "поймать" билеты, а программа "УЗ-3000" как раз и поможет его разгрузить, рассчитывают в компании.

"Она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды. И еще. Эта программа - важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это - сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли", - добавили в УЗ.