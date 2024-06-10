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УЗ пояснила, на які потяги потрібно роздруковувати квитки та навіщо

Фото: УЗ пояснила, на які потяги потрібно роздруковувати квитки та навіщо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Пасажирам, які планують поїздку міжнародним рейсом до Австрії або Угорщини, потрібно роздруковувати електронні квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований", - зазначили в УЗ.

У компанії пояснили, що українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ - Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп - Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності. 

Зазначається, що вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тому перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.

Усім пасажирам, як придбали квиток до Угорщини чи Австрії у застосунку, УЗ направляє сповіщення про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток. 

До того ж сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток. 

"Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" змінила місце призначення поїздів до Польщі через ремонтні роботи на польській залізниці.

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