RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ объяснила, на какие поезда нужно распечатывать билеты и зачем

Фото: УЗ объяснила, на какие поезда нужно распечатывать билеты и зачем (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пассажирам, которые планируют поездку международным рейсом в Австрию или Венгрию, нужно распечатывать электронные билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан", - отметили в УЗ.

В компании объяснили, что украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев - Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп - Вена) совершают транзитное движение. При курсировании представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.

Отмечается, что стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которые проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля.

Всем пассажирам, как приобрели билет в Венгрию или Австрию в приложении, УЗ направляет уведомление о необходимости распечатать только что приобретенный билет.

К тому же, сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатать электронный билет.

"Если пассажир по каким-либо причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут потребовать оплаты за транзитное движение", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" сменила место назначения поездов в Польшу из-за ремонтных работ на польской железной дороге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяПоезда