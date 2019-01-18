УЗ повысила цены на постельное белье и напитки в поездах

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

В купейных и плацкартных вагонах комплект постельного белья стоит 50 гривен

АО "Укрзализныця" повысила цены на постельное белье и напитки в поездах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ЦТС.

Как сообщили изданию в пресс-службе УЗ, новые цены на некоторые услуги, представляющиеся пассажирам, были введены с 15 января 2019 года. В частности, речь идет о ценах за пользование комплектом постельного белья, за чай, кофе и питьевую воду. В УЗ отметили, что цены были пересмотрены из-за резкого роста стоимости материалов, топлива, электроэнергии, влияющих на себестоимость услуг.

Согласно новым тарифам, комплект постельного белья в вагонах СВ и в международных поездах стоит 60 гривен, а в купейных и плацкартных вагонах - 50 гривен. Тогда как ранее цена составляла 30 гривен.

Также сообщается, что УЗ ввела единую цену на чай, кофе или бутылку питьевой воды объемом 0,5 л в размере 10 гривен.

Как писало РБК-Украна, "Укрзализныця" в течение 2019 года намерена несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки, а также на перевозку грузов. В частности, УЗ планирует поднять стоимость билетов на 12% с 1 апреля и еще на 12% - с октября. Кроме того, возможно дополнительное повышение тарифов на 13-21% - в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Отметим, в 2018 году "Укрзализныця" дважды повышала тариф на пассажирские перевозки - на 12% каждый раз.