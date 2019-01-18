УЗ підвищила ціни на постільну білизну та напої в поїздах

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У купейних і плацкартних вагонах комплект постільної білизни коштує 50 гривень

АТ "Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну та напої в поїздах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ЦТС.

Як повідомили виданню в прес-службі УЗ, нові ціни на деякі послуги, що надаються пасажирам, були введені з 15 січня 2019 року. Зокрема, мова йде про ціни за користування комплектом постільної білизни, за чай, каву і питну воду. В УЗ відзначили, що ціни були переглянуті через різке зростання вартості матеріалів, палива, електроенергії, що впливає на собівартість послуг.

Згідно з новими тарифами, комплект постільної білизни у вагонах СВ і в міжнародних поїздах коштує 60 гривень, а в купейних та плацкартних вагонах - 50 гривень. Тоді як раніше ціна становила 30 гривень.

Також повідомляється, що УЗ ввела єдину ціну на чай, каву або пляшку питної води об'ємом 0,5 л у розмірі 10 гривень.

Як писало РБК-Украна, "Укрзалізниця" протягом 2019 року має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також на перевезення вантажів. Зокрема, УЗ планує підняти вартість квитків на 12% з 1 квітня і ще на 12% - з жовтня. Крім того, можливе додаткове підвищення тарифів на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

Відзначимо, в 2018 році "Укрзалізниця" двічі підвищувала тариф на пасажирські перевезення - на 12% кожен раз.