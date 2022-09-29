УЗ повідомила про затримку деяких потягів мінімум на годину: що відомо

Фото: УЗ повідомила про затримку деяких потягів мінімум на годину (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через відсутність напруги в контактній мережі на дільниці "Люботин-Ков'яги" наразі затримується декілька потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Мова йде про наступні потяги: №1/2 "Івано-Франківськ - Харків" на 55 хвилин;

№45/46 "Харків - Ужгород" на 55 хвилин;

№723/722 "Харків - Київ" на 55 хвилин. "Станом на 15:12 пошкодження електромережі вже усунено і тяги №№723/722 та 1/2 першими поновили рух. Час затримки буде зменшуватись", - додали в компанії.