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УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час: что известно

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 15:49
УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час: что известно Фото: УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети на участке "Люботин-Ковяги" задерживается несколько поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Речь идет о следующих поездах:

  • №1/2 "Ивано-Франковск - Харьков" на 55 минут;
  • №45/46 "Харьков - Ужгород" на 55 минут;
  • №723/722 "Харьков - Киев" на 55 минут.

"По состоянию на 15:12 повреждение электросети уже устранено и тяги №№723/722 и 1/2 первыми возобновили движение. Время задержки будет уменьшаться", - добавили в компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила курсирование дополнительного поезда №272/271 "Киев - Запорожье". Рейс начнет движение уже с 27 июля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця продлила маршрут поезда №25/26 "Одесса - Яремче".

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