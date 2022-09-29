УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час: что известно

Фото: УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети на участке "Люботин-Ковяги" задерживается несколько поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Речь идет о следующих поездах: №1/2 "Ивано-Франковск - Харьков" на 55 минут;

№45/46 "Харьков - Ужгород" на 55 минут;

№723/722 "Харьков - Киев" на 55 минут. "По состоянию на 15:12 повреждение электросети уже устранено и тяги №№723/722 и 1/2 первыми возобновили движение. Время задержки будет уменьшаться", - добавили в компании.