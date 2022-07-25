УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье: расписание движения
Фото: Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця назначила курсирование дополнительного поезда №272/271 Киев - Запорожье. Рейс начнет движение уже с 27 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.
Поезд будет курсировать по четным и нечетным числам, однако:
- по четным числам он будет отправляться из Киева в 22:30 и прибывать в Запорожье в 11:53;
- по нечетным числам он будет отправляться из Запорожья в 20:05 и прибывать в Киев в 9:38.
"Поезд будет курсировать через 10 городов, в том числе Никополь, с удобным временем отправления и прибытия. Так, на пути из Запорожья в Киев поезд будет прибывать в Никополь в 22:18, а на обратном пути, из Киева - в 09:15", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця продлила маршрут поезда №25/26 Одесса - Яремче.
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