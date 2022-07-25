УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье: расписание движения

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Поезд будет курсировать по четным и нечетным числам, однако:

по четным числам он будет отправляться из Киева в 22:30 и прибывать в Запорожье в 11:53;

по нечетным числам он будет отправляться из Запорожья в 20:05 и прибывать в Киев в 9:38.

"Поезд будет курсировать через 10 городов, в том числе Никополь, с удобным временем отправления и прибытия. Так, на пути из Запорожья в Киев поезд будет прибывать в Никополь в 22:18, а на обратном пути, из Киева - в 09:15", - добавляет пресс-служба.