УЗ повертає "лижний експрес" Київ - Славсько: коли почне курсувати

"Укрзалізниця" повертає швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько. Квитки вже поступили у продаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу", - пише пресслужба.
Як курсуватиме рейс:
"Укрзалізниця" покращує доступність гірського напрямку
"Гори" умовно поділили на два напрямки: буковельський й славський:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" також запускає новий прямий поїзд №143/146 Відень - Чоп - Відень.
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