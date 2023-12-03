RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ возвращает "лыжный экспресс" Киев - Славско: когда начнет курсировать

Фото: УЗ возвращает "лыжный экспресс" Киев - Славско (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" возвращает скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско. Билеты уже поступили в продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Самое время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско с сегодняшнего дня уже в продаже", - пишет пресс-служба. 

Как будет курсировать рейс: 

  • поезд будет отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11 и прибывать на станцию Славско в 14:00; 
  • в обратном направлении поезд будет отправляться со станции Славско в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

"Укрзализныця" улучшает доступность горного направления

"Горы" условно разделили на два направления: буковельское и славское:

  • №193/192 Кривой Рог - Ясиня соединит прямым сообщением Криворожье с Карпатами;
  • №145/146 Сумы - Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;
  • №365/366 Луцк - Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;
  • №345/346 Ужгород - Черновцы восстановит сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском;
  • №28/27 Киев - Мукачево соединит Киев со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением;
  • №368/367 Луцк - Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славском, Мукачево и Чопом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" также запускает новый прямой поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця