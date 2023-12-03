УЗ возвращает "лыжный экспресс" Киев - Славско: когда начнет курсировать

"Укрзализныця" возвращает скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско. Билеты уже поступили в продажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Самое время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско с сегодняшнего дня уже в продаже", - пишет пресс-служба.
Как будет курсировать рейс:
"Укрзализныця" улучшает доступность горного направления
"Горы" условно разделили на два направления: буковельское и славское:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" также запускает новый прямой поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена.
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