УЗ посилює контроль під час посадки у поїзди: що зміниться для пасажирів

"Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами - зокрема, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" посилює перевірку документів перед посадкою:

на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;

поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В УЗ нагадали про низку інструментів контролю, які працюють вже понад два роки:

для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;

сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;

OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки - якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.

"Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку", - наголосили у компанії.

Там додали, що УЗ продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти у своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.

Як зазначили в компанії, це створює додаткове навантаження на парк УЗ, однак для стабілізації призначаються додаткові рейси, оптимізується кожен вагон та розпочинається новий етап боротьби з перекупниками.