УЗ усиливает контроль при посадке в поезда: что изменится для пассажиров

"Укрзализныця" усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами - в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира", - говорится в сообщении.
В связи с этим "Укрзализныця" усиливает проверку документов перед посадкой:
В УЗ напомнили о ряде инструментов контроля, которые работают уже более двух лет:
"Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении", - отметили в компании.
Там добавили, что УЗ продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутренне перемещенных лиц и международную дипломатию.
Как отметили в компании, это создает дополнительную нагрузку на парк УЗ, однако для стабилизации назначаются дополнительные рейсы, оптимизируется каждый вагон и начинается новый этап борьбы с перекупщиками.
Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.
Железнодорожники объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.
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