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У Львові через негоду зупинилися трамваї і тролейбуси

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Львів, Неділя 11 грудня 2022 12:22
У Львові через негоду зупинилися трамваї і тролейбуси Фото: у Львові зупинився електротранспорт 11 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Львові сьогодні, 11 грудня, зупинилися трамваї та тролейбуси. Причиною цього стало погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Влада пояснила, що близько 6:00 сьогодні розпочався дощ, який на морозі дуже швидко перетворився на лід. Тому трамвайні та тролейбусні електромережі вкрилися кригою.

"Зараз аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

Коли електротранспорт у Львові відновить рух, поки не відомо, оскільки, за даними синоптиків, погода не буде покращуватися.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні майже всі регіони накриють дощі, а на заході України очікується мокрий сніг.

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