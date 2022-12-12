ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды: список рессов

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 18:18
В УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды: список рессов Фото: в УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате серьезной непогоды в районах польской, венгерской и словацкой границ в Украине задерживается ряд поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отмечает пресс-служба, самые большие задержки зафиксированы у рейсов:

  • №716/715 Перемышль - Киев на 8:35 час;
  • №706/705 Перемышль - Киев на 3:51 час;
  • №32/31 Перемышль - Запорожье 1:20 час;
  • №45/46 Харьков - Ужгород на 1:18 час;
  • №90/89 Перемышль - Киев на 1:01 час.

"Поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут", - пишет "Укрзализныця".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове 11 декабря остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство