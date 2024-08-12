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Деякі потяги до Польщі курсуватимуть з обмеженим маршрутом: список

Понеділок 12 серпня 2024 12:15
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Деякі потяги до Польщі курсуватимуть з обмеженим маршрутом: список Фото: потяг Київ-Хелм (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Через ремонтні роботи на польській залізниці деякі потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом. Це триватиме до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що обмеження не стосуються таких поїздів:

  • №67/68 Київ - Варшава,
  • №19/20 Київ - Хелм,
  • №119 Дніпро - Хелм
  • №24 Хелм - Київ.

Ці рейси продовжуватимуть курсувати за звичним графіком.

Обмеження продовжаться відносно маршрутів поїздів:

  • №23 Київ - Хелм,
  • №93/94 Харків - Хелм,
  • №120 Хелм - Дніпро.

Вони будуть обмежені до польської прикордонної станції Дорохуськ, яка знаходиться за 25 км від Хелму. Пасажири цих поїздів проходитимуть прикордонний та митний контроль у поїзді "Укрзалізниці".

Зазначається, що на станції Дорохуськ буде здійснюватися пересадка на польські поїзди до та з Варшави.

УЗ звертає увагу, що пересадки на станції Дорохуськ є вимушеним тимчасовим кроком.

"Станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту, ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадний польський поїзд", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" почала продаж квитків на дитячий вагон, який вже почав курсувати у складі поїзда №15/16 "Харків - Ясіня".

РБК-Україна також повідомляло, що з 10 серпня рух двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль" буде змінено задля зменшення затримок при проходженні кордону.

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