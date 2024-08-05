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В УЗ попередили про зміни в графіках через обстріл Полтавської області: список рейсів

Понеділок 05 серпня 2024 09:06
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В УЗ попередили про зміни в графіках через обстріл Полтавської області: список рейсів Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу інфраструктури у Полтавській області, низка потягів "Укрзалізниці" (УЗ) продовжують "наздоганяти" графік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Серед рейсів, які відхилюються від графіка:

  • №104/103 Львів - Краматорськ (+5:10);
  • №22/21 Львів - Харків (+5:10);
  • №2/1 Івано-Франківськ - Харків (+2:35);
  • №202/201 Ворохта - Харків (+2:35).

Водночас рейси 64/63 Львів - Харків та 112/111 Львів - Ізюм вночі повернулись до розкладу.

"Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвозку автобусами по місту, за потреби - можливість ночівлі або пересадки на інші рейси", - розповідає "Укрзалізниця".

Обстріл Полтавської області

У ніч на 4 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників типу Shahed, а також крилатих ракет. Також стало відомо вибухи у Харкові та у Миргороді Полтавської області. Зранку в УЗ заявили про обстріл залізничної інфраструктури в регіоні, внаслідок чого виникла затримка поїздів Харківського напрямку.

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