У Харкові і Миргороді чули вибухи

Після попередження про загрозу застосування Росією авіаційних засобів ураження у Харкові і Миргороді Полтавської області чули вибухи.

Про дві серії вибухів, які було чути у Харкові, повідомили кореспонденти Суспільного, припустивши, що вибухи були за межами міста.

Пізніше Синєгубов підтвердив завдання ракетних ударів. "Окупанти завдали чергових ракетних ударів. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються", - написав він, додавши, що є загроза ворожих безпілотників.

Також кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи, які було чутно у Миргородському районі.

"Гучно у Миргороді", - написав канал Карта повітряних тривог.

Перед тим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про атаку крилатими ракетами. Зокрема у напрямку Миргорода рухалися дві ракети.

Оновлено о 23:56. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області працювала ППО. "У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає", - написав він.