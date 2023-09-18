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В УЗ попередили про можливі затримки потягів до Відня: названо терміни

Фото: в УЗ попередили про можливі затримки поїздів до Відня (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Іван Носальський

Потяги з Києва та Чопа до Відня можуть затримуватись, оскільки Угорщина розпочала роботи з реконструкції залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

Як зазначили у компанії, ремонтні роботи в Угорщині проходитимуть у два етапи. Перший етап триватиме з 18 вересня до 26 жовтня.

"Можливі затримки поїзда №140/149 Захонь - Відень, з яким прямують наші безпересадкові спальні вагони Київ - Відень і вагон Чоп - Відень: у напрямку Відня очікується 10 хвилин затримки, а в напрямку з Відня - 30 хвилин", - уточнюють в УЗ

При цьому на потяги Мукачево - Будапешт та Чоп - Захонь ремонтні роботи не впливатимуть.

В УЗ наголошують, що у разі прибуття поїздів з Угорщини із запізненням компанія намагатиметься скорочувати час затримки, проте зберігається ризик обмеження курсування спальних вагонів Київ - Відень до станції Будапешт-Келеті з подальшою пересадкою на інтерсіті до Відня.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила продаж квитків у Словаччину онлайн.

Також ми писали, що частина українців має право на придбання квитків на потяги УЗ безкоштовно або зі знижкою. Всі деталі - у матеріалі РБК-Україна.

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