В УЗ предупредили о возможных задержках поездов в Вену: названы сроки

Как отметили в компании, ремонтные работы в Венгрии будут проходить в два этапа. Первый этап будет длиться с 18 сентября по 26 октября.

"Возможны задержки поезда №140/149 Захонь - Вена, с которым направляются наши беспересадочные спальные вагоны Киев - Вена и вагон Чоп - Вена: в направлении Вены ожидается 10 минут задержки, а в направлении из Вены - 30 минут", - уточняют в УЗ.

При этом на поезда Мукачево - Будапешт и Чоп - Захонь ремонтные работы влиять не будут.

В УЗ подчеркивают, что в случае прибытия поездов из Венгрии с опозданием компания будет стараться сокращать время задержки, однако сохраняется риск ограничения курсирования спальных вагонов Киев - Вена до станции Будапешт-Келети с последующей пересадкой на интерсити в Вену.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила продажу билетов в Словакию онлайн.

Также мы писали, что часть украинцев имеет право на приобретение билетов на поезда УЗ бесплатно или со скидкой. Все детали - в материале РБК-Украина.