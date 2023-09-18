RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В УЗ предупредили о возможных задержках поездов в Вену: названы сроки

Фото: в УЗ предупредили о возможных задержках поездов в Вену (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Иван Носальский

Поезда из Киева и Чопа в Вену могут задерживаться, поскольку Венгрия начала работы по реконструкции железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Как отметили в компании, ремонтные работы в Венгрии будут проходить в два этапа. Первый этап будет длиться с 18 сентября по 26 октября. 

"Возможны задержки поезда №140/149 Захонь - Вена, с которым направляются наши беспересадочные спальные вагоны Киев - Вена и вагон Чоп - Вена: в направлении Вены ожидается 10 минут задержки, а в направлении из Вены - 30 минут", - уточняют в УЗ.

При этом на поезда Мукачево - Будапешт и Чоп - Захонь ремонтные работы влиять не будут. 

В УЗ подчеркивают, что в случае прибытия поездов из Венгрии с опозданием компания будет стараться сокращать время задержки, однако сохраняется риск ограничения курсирования спальных вагонов Киев - Вена до станции Будапешт-Келети с последующей пересадкой на интерсити в Вену.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила продажу билетов в Словакию онлайн.

Также мы писали, что часть украинцев имеет право на приобретение билетов на поезда УЗ бесплатно или со скидкой. Все детали - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныцяВенгрияАвстрияБудапештВена