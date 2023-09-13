Пільговий проїзд "Укрзалізницею". Хто і як може скористатися

Деякі громадяни України мають право на придбання квитків на поїзди "Укрзалізниці" безкоштовно або зі суттєвою знижкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Право на безкоштовний проїзд мають діти до 6 років, які подорожують з дорослими та не займають окреме місце. У такому випадку оформляти проїзний документ не потрібно, однак при посадці необхідно показати свідоцтво про народження та паспорт.

Знижку у розмірі 25% від вартості квитка у поїздах Україною можуть отримати діти віком від 6 до 14 років. Варто зауважити, що діти віком до 14 років можуть подорожувати лише у супроводі дорослих. Квиток при цьому купувати потрібно обов'язково, а при посадці необхідно показати документи дитини.

Що стосується іноземних поїздів, які проїжджають територією України, то право на знижку дають дітям віком від 5 до 10 років.

Також знижка у розмірі 50% діє для учнів та студентів на всіх внутрішніх поїздах - плацкартах, вагонах 2 та 3 категорії та всіх регіональних поїздах. При купівлі квитка та при посадці в поїзд необхідно пред'явити студентський квиток. Однак знижка не поширюється на квитки у вагони СВ, купе та у вагони 1-го класу, крім регіональних поїздів.

Окремо діє 50% знижка один раз на рік туди та назад на квитки для батьків чи подружжя військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, отриманого під час захисту колишнього СРСР, або під час виконання інших обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, або безкоштовний проїзд раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД.

Знижку у 50% у період з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх рейсах мають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше 1 одного супроводжуючого).

Особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II груп - безкоштовний проїзд щорічно (туди й назад) на внутрішніх рейсах. 50% знижки в період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішні рейси.

Особи з інвалідністю внаслідок війни II, III групи з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким понад 85 років – безкоштовний проїзд 1 раз на рік на внутрішніх рейсах, 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи – безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби – безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Поїзди в Херсон

Нагадаємо, потяг сполученням Херсон - Київ - Словʼянськ запустили в липні 2023 року. Популярність поїзда перевищила очікування. З серпня потяг сполученням Херсон - Київ - Словʼянськ заходить до Краматорська.

З 30 червня 2023 року повернуто супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

УЗ призначила додаткові потяги на напрямки Київ - Львів та Київ - Харків.

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