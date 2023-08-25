УЗ попередила про зміни в русі потягів з та до Харкова: список рейсів

"У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів в Полтавській області, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом", - йдеться у повідомленні.

Це означає затримки наступних поїздів:

711 Краматорськ-Київ;

723 Харків-Київ;

724 Київ-Харків;

21 Харків-Львів;

22 Львів-Харків;

17 Харків-Ужгород;

73 Харків-Перемишль;

93 Харків-Хелм.

Зазначається, що орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин.

Важлива інформація для пасажирів

"Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська", - зазначили в "Укрзалізниці".

Також усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

Корисна інформація від "Укрзалізниці"

Компанія "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси потягів на популярні напрямки в період 31 серпня та 1, 2 та 3 вересня.

Також у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.