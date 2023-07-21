"Укрзалізниця" попередила про зміни в маршруті потягу Київ-Відень

У зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як повідомили в компанії, тепер фінальною станцією прямування вагонів знову стане Будапешт. У зв'язку з цим сьогоднішнім пасажирам потягу з Відня до Києва треба буде дістатися свого місця з додатковою пересадкою.

Таке рішення в "Укрзалізниці" пояснили тим, що останнім часом колеги з угорських та австрійських залізниць з різних причин допускають запізнення поїздів. Через це надалі причіпні вагони, які слідують маршрутом Київ-Відень-Київ також запізнюються.

"Це ламає розклад руху та підв'язку перепричепок наших вагонів одразу в обидвох напрямках. Як результат - вагони прибувають із запізненням на кінцеві станції, а у випадку значного запізнення вагони можуть слідувати лише до/зі станції Будапешт-Келеті", - сказано у повідомленні.

Однак "Укрзалізниця" вже підготувала необхідні зміни до розкладу руху. Вони дозволять запобігти ситуаціям із запізненням вагонів.

Тож який план дій у випадку спізнень:

Якщо ви прямуєте до Відня , а вагон через спізнення завершує маршрут у Будапешті, пересідайте з вашим квитком на будь-який поїзд до Відня, які відправляються щогодини зі станції Будапешт-Келеті. Це та ж станція, до якої прибувають вагони з Києва.

, а вагон через спізнення завершує маршрут у Будапешті, пересідайте з вашим квитком на будь-який поїзд до Відня, які відправляються щогодини зі станції Будапешт-Келеті. Це та ж станція, до якої прибувають вагони з Києва. Якщо ви у Відні, а вагон Відень - Київ через затримку завершив поїздку в Будапешті - не хвилюйтесь: вагони до Києва відправляються разом з поїздом EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь, але будуть причеплені не у Відні, а у Будапешті.

Отже, у Відні ви можете сісти з квитками до Києва на поїзд EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь, який відправляється о 16:42 та проїхати ним до Будапешта. Там пересідайте у прямі вагони до Києва, які будуть причеплені до поїзда у Будапешті.

Зауважимо, що в таких випадках для проїзду між Будапештом та Віднем жодних додаткових оплат чи квитків не потрібно. Право на поїздку дає квиток в український вагон. Гарантоване сидяче місце за бажанням можна придбати додатково, але і без резервації ви можете скористатися будь-яким місцем у поїзді, допоки воно вільне.

Час поїздки між Віднем та Будапештом - 2,5 години.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що незабаром біля української залізниці може з'явитися спільний з Німеччиною прямий рейс Київ - Берлін.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до потягів. Це зробили з метою посилення безпеки пасажирських перевезень.

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