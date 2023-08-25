УЗ предупредила об изменениях в движении поездов из и в Харьков: список рейсов

"В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом", - говорится в сообщении.

Это означает задержку следующих поездов:

711 Краматорск-Киев;

723 Харьков-Киев;

724 Киев-Харьков;

21 Харьков-Львов;

22 Львов-Харьков;

17 Харьков-Ужгород;

73 Харьков-Перемышль;

93 Харьков-Хелм.

Отмечается, что ориентировочное время в пути может увеличиться на около 4 часов.

Важная информация для пассажиров

"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", - отметили в "Укрзализныце".

Также все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно будут прибывать в комендантский час.

Полезная информация от "Укрзализныци"

Компания "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы поездов на популярные направления в период 31 августа и 1, 2 и 3 сентября.

Также в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.