До початку навчального сезону. "УЗ" збільшила кількість потягів на популярні напрямки

Компанія "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси потягів на популярні напрямки в період 31 серпня та 1, 2 та 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал "Укрзалізниці".

У четвер, 31 серпня, організовано додатковий рейс з Івано-Франківська до Києва. Відправлення буде о 20:40, прибуття в Київ 06:25. У зворотному напрямку відправлення вранці 1 вересня під №191 з Києва о 07:05, прибуття в Івано-Франківськ 17:38.

Також 31 серпня з Києва до Харкова відправиться потяг №252. Відправлення о 13:04, прибуття в Харків - 20:31. Та 1 вересня потяг №274 з Києва о 21:57, прибуття в Харків 05:31. У зворотному напрямку відправлення з Харкова: 31 серпня під №251 о 22:00, прибуття у Київ 05:00, та 1 вересня під №273 з Харкова о 13:36, Київ 21:05.

На Ковельському напрямку додатковий рейс вирушить зі столиці 1 вересня під №277. З Києва о 23:53, в Ковель він прибуде о 10:15, а у зворотному напрямку - відправлення 1 вересня з Ковеля під №278 о 11:25, прибуття в Київ 20:05.

У напрямку Ужгорода додаткові рейси відправляться з Києва 1 вересня під №239 о 21:02, прибуття в Ужгород 13:25. Та 3 вересня під №223 з Києва о 16:07, прибуття в Ужгород 08:31. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода 31 серпня під №240 о 17:23, прибуття в Київ о 10:39. Та 2 вересня під №224 з Ужгорода о 18:29, прибуття в Київ о 10:46.

Як повідомлялось, у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнювались на 6 годин.

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