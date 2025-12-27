УЗ попередила про зміни руху поїздів у Київській області після атаки РФ

"Укрзалізниця" внесла зміни у низку приміських рейсів на Фастівській дільниці через атаку Росії на Київську область 27 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Після останнього ворожого обстрілу обʼєктів залізничної інфраструктури роботу Фастівського залізничного вузла суттєво ускладнено. Через пошкодження пристроїв сигналізації, централізації та блокування диспетчерське управління рухом поїздів здійснюється в ручному режимі та з обмеженням швидкості руху", - йдеться в повідомленні.
В УЗ зазначили. що такий режим роботи призводить до накопичення поїздів та генерації затримок до 2 годин, а інколи й більше.
З урахуванням безпекових факторів та для недопущення аварійних ситуацій залізничники проводять відновлювальні роботи. Водночас для повного відновлення функціонування станції необхідне тривале технологічне "вікно" для ремонту й налагодження всіх систем керування рухом.
На період виконання цих робіт і з метою мінімізації затримок поїзди далекого сполучення прямують резервними ходами, де не завжди можливо здійснити посадку та висадку пасажирів.
Зокрема, у звʼязку з цим тимчасово закрито продаж до Фастова для деяких поїздів.
"А ще ми проаналізували посадку-висадку пасажирів поїздів далекого сполучення по Фастову - для 7 поїздів це менше ніж 5 людей на добу, тож з 13 січня ці 7 поїздів проходитимуть Фастів без зупинки. Це дозволить суттєво їх пришвидшити, а всі ключові сполучення для Фастова при цьому зберігаються", - додали в компанії.
Щодо приміських поїздів - з 27 грудня вводимо обмеження в русі та тимчасово не курсуватиме 5 найменш населених денних рейсів. Водночас рух у напрямку столиці, Козятина, Житомира, Боярки, Вишневого, Білої Церкви, Миронівки, Тарасівки, Славутича, Чернігова та інших буде збережено.
Окрім того, столичні рейси прямуватимуть у складі 8, а деякі й 10 вагонів, аби перевезти ще більше пасажирів.
"Укрзалізниця" докладає всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення штатної роботи станції Фастів-1. Попри все - продовжуємо рух", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, російські війська у ніч на 27 грудня завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Київської області. Відомо про постраждалих та одного загиблого.
Зокрема, під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.
За інформацією глави Київської ОВА Миколи Калашника, станом на ранок частина лівобережжя області залишається без електропостачання. Наразі знеструмлено понад 320 тисяч споживачів.
Без світла залишаються населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.