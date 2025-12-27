УЗ попередила про зміни руху поїздів у Київській області після атаки РФ

"Після останнього ворожого обстрілу обʼєктів залізничної інфраструктури роботу Фастівського залізничного вузла суттєво ускладнено. Через пошкодження пристроїв сигналізації, централізації та блокування диспетчерське управління рухом поїздів здійснюється в ручному режимі та з обмеженням швидкості руху", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили. що такий режим роботи призводить до накопичення поїздів та генерації затримок до 2 годин, а інколи й більше.

З урахуванням безпекових факторів та для недопущення аварійних ситуацій залізничники проводять відновлювальні роботи. Водночас для повного відновлення функціонування станції необхідне тривале технологічне "вікно" для ремонту й налагодження всіх систем керування рухом.

На період виконання цих робіт і з метою мінімізації затримок поїзди далекого сполучення прямують резервними ходами, де не завжди можливо здійснити посадку та висадку пасажирів.

Зокрема, у звʼязку з цим тимчасово закрито продаж до Фастова для деяких поїздів.

"А ще ми проаналізували посадку-висадку пасажирів поїздів далекого сполучення по Фастову - для 7 поїздів це менше ніж 5 людей на добу, тож з 13 січня ці 7 поїздів проходитимуть Фастів без зупинки. Це дозволить суттєво їх пришвидшити, а всі ключові сполучення для Фастова при цьому зберігаються", - додали в компанії.

Щодо приміських поїздів - з 27 грудня вводимо обмеження в русі та тимчасово не курсуватиме 5 найменш населених денних рейсів. Водночас рух у напрямку столиці, Козятина, Житомира, Боярки, Вишневого, Білої Церкви, Миронівки, Тарасівки, Славутича, Чернігова та інших буде збережено.

Окрім того, столичні рейси прямуватимуть у складі 8, а деякі й 10 вагонів, аби перевезти ще більше пасажирів.

"Укрзалізниця" докладає всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення штатної роботи станції Фастів-1. Попри все - продовжуємо рух", - зазначили в УЗ.