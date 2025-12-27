УЗ предупредила об изменениях движения поездов в Киевской области после атаки РФ

"После последнего вражеского обстрела объектов железнодорожной инфраструктуры работа Фастовского железнодорожного узла существенно затруднена. Из-за повреждения устройств сигнализации, централизации и блокировки диспетчерское управление движением поездов осуществляется в ручном режиме и с ограничением скорости движения", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили. что такой режим работы приводит к накоплению поездов и генерации задержек до 2 часов, а иногда и больше.

С учетом факторов безопасности и для недопущения аварийных ситуаций железнодорожники проводят восстановительные работы. В то же время для полного восстановления функционирования станции необходимо длительное технологическое "окно" для ремонта и налаживания всех систем управления движением.

На период выполнения этих работ и с целью минимизации задержек поезда дальнего следования следуют резервными ходами, где не всегда возможно осуществить посадку и высадку пассажиров.

В частности, в связи с этим временно закрыта продажа в Фастов для некоторых поездов.

"А еще мы проанализировали посадку-высадку пассажиров поездов дальнего следования по Фастову - для 7 поездов это менее 5 человек в сутки, поэтому с 13 января эти 7 поездов будут проходить Фастов без остановки. Это позволит существенно их ускорить, а все ключевые сообщения для Фастова при этом сохраняются", - добавили в компании.

По пригородным поездам - с 27 декабря вводим ограничения в движении и временно не будет курсировать 5 наименее населенных дневных рейсов. В то же время движение в направлении столицы, Казатина, Житомира, Боярки, Вишневого, Белой Церкви, Мироновки, Тарасовки, Славутича, Чернигова и других будет сохранено.

Кроме того, столичные рейсы будут следовать в составе 8, а некоторые и 10 вагонов, чтобы перевезти еще больше пассажиров.

"Укрзализныця" прилагает все возможные усилия для скорейшего восстановления штатной работы станции Фастов-1. Несмотря на все - продолжаем движение", - отметили в УЗ.