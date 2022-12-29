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УЗ попередила про затримку шести потягів: список рейсів

Фото: УЗ попередила про затримку шести потягів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на вечір 29 грудня в "Укрзалізниці" майже подолали наслідки ранкових знеструмлень, проте із затримкою понад 30 хвилин прямують шість рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Станом на 21:30 поїзди "Укрзалізниці" майже подолали наслідки ранкових знеструмлень у шести областях", - йдеться в повідомленні.

Наразі із затримкою понад 30 хвилин прямують 6 рейсів із 78:

  • №711/712 Краматорськ-Київ (+2 год 26 хв);
  • №705/706 Перемишль-Київ (+2 год 50 хв);
  • №709/710 Чернігів-Київ (+2 год 21 хв);
  • №749/750 Київ-Ужгород (+1 год 37 хв);
  • №32519/32520 Київ-Відень (+1 год 37 хв);
  • №119/120 Львів-Запоріжжя (+1 год 25 хв).

В "Укрзалізниці також зазначили, що пасажирів, які прибуватимуть до Києва в комендантську годину, зустрічатимуть автобусні трансфери по місту, також вони можуть дочекатися своїх пересадок у комфортних умовах "Фортеці незламності".

Нагадаємо, зранку у четвер, 29 грудня, через ракетні обстріли спостерігалися часткові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Київській, Львівській та Житомирській областях. УЗ повідомила про затримку потягів понад 30 хвилин.

Також раніше ми писали, що "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Харкова перед новорічними святами. Перший рейс відправиться 30 грудня.

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Укрзалізниця