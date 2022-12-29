УЗ попередила про затримку шести потягів: список рейсів

Станом на вечір 29 грудня в "Укрзалізниці" майже подолали наслідки ранкових знеструмлень, проте із затримкою понад 30 хвилин прямують шість рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці також зазначили, що пасажирів, які прибуватимуть до Києва в комендантську годину, зустрічатимуть автобусні трансфери по місту, також вони можуть дочекатися своїх пересадок у комфортних умовах "Фортеці незламності".

"Станом на 21:30 поїзди "Укрзалізниці" майже подолали наслідки ранкових знеструмлень у шести областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку у четвер, 29 грудня, через ракетні обстріли спостерігалися часткові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Київській, Львівській та Житомирській областях. УЗ повідомила про затримку потягів понад 30 хвилин.

Також раніше ми писали, що "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Харкова перед новорічними святами. Перший рейс відправиться 30 грудня.

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