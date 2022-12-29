УЗ предупредила о задержке шести поездов: список рейсов

По состоянию на вечер 29 декабря в "Укрзализныце" почти преодолели последствия утренних обесточений, однако с задержкой более 30 минут следуют шесть рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"По состоянию на 21:30 поезда "Укрзализныци" почти справились с последствиями утренних обесточений в шести областях", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержкой более 30 минут следуют 6 рейсов из 78:

№711/712 Краматорск-Киев (+2 ч 26 мин);

№705/706 Перемышль-Киев (+2 ч 50 мин);

№709/710 Чернигов-Киев (+2 ч 21 мин);

№749/750 Киев-Ужгород (+1 ч. 37 мин);

№32519/32520 Киев-Вена (+1 ч. 37 мин);

№119/120 Львов-Запорожье (+1 ч 25 мин).

В "Укрзализныци" также отметили, что пассажиров, которые будут прибывать в Киев в комендантский час, будут встречать автобусные трансферы по городу, также они могут дождаться своих пересадок в комфортных условиях "Крепости несокрушимости".