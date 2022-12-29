УЗ предупредила о задержке шести поездов: список рейсов

По состоянию на вечер 29 декабря в "Укрзализныце" почти преодолели последствия утренних обесточений, однако с задержкой более 30 минут следуют шесть рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"По состоянию на 21:30 поезда "Укрзализныци" почти справились с последствиями утренних обесточений в шести областях", - говорится в сообщении.
Сейчас с задержкой более 30 минут следуют 6 рейсов из 78:
В "Укрзализныци" также отметили, что пассажиров, которые будут прибывать в Киев в комендантский час, будут встречать автобусные трансферы по городу, также они могут дождаться своих пересадок в комфортных условиях "Крепости несокрушимости".
Напомним, утром в четверг, 29 декабря, из-за ракетных обстрелов наблюдались частичные обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях. УЗ сообщила о задержке поездов более 30 минут.
Также ранее мы писали, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков перед новогодними праздниками. Первый рейс отправится 30 декабря.
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