УЗ попередила про затримку поїздів під Києвом
"Укрзалізниця" з технічних причин запустила рух поїздів в об’їзд Білої Церкви. Це призвело до затримки через Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Як зазначили в пресслужбі, поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 - Біла Церква - Миронівка, 9 вересня продовжать рухатися в об'їзд через станції Фастів-1 - Київ-Пасажирський - Трипілля - Миронівка.
"Це вплинуло на вчасність низки рейсів", - йдеться в повідомленні.
Пасажирам з Білої Церкви, яку наші вимушено оминають, організували безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів, повідомили в пресслужбі.
Об'їзд Білої Церкви
Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що з технічних причин щонайменше до ранку 9 вересня змінила маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 - Біла Церква - Миронівка. Новий тимчасовий маршрут прокладено через станції Фастів-1 - Київ-Пасажирський - Трипілля - Миронівка.
Це означає затримку до 2 годин для низки рейсів через Київ.
- №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
- №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
- №110 Львів – Херсон;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №88 Ковель – Запоріжжя;
- №40 Солотвине – Запоріжжя;
- №4 Ужгород – Запоріжжя;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №75/76 Кривий Ріг – Київ;
- №85/86 Запоріжжя – Львів;
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль.
В "Укрзалізниці" повідомили, що бригади залізничників і вся необхідна техніка "працюють над усуненням проблеми", але не назвали причину об'їзду Білої Церкви.
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