УЗ предупредила о задержке поездов под Киевом
"Укрзализныця" по техническим причинам запустила движение поездов в объезд Белой Церкви. Это привело к задержке поездов через Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Как отметили в пресс-службе, поезда, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка, 9 сентября продолжат движение в объезд через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка.
"Это повлияло на своевременность ряда рейсов", – говорится в сообщении.
Пассажирам из Белой Церкви, которую вынуждены обходят, организовали бесплатные трансферы электропоездами от/до станции Фастов, сообщили в пресс-службе.
Объезд Белой Церкви
Ранее "Укрзализныця" сообщила, что по техническим причинам по меньшей мере до утра 9 сентября изменила маршруты поездов, которые должны двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка. Новый временный маршрут проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.
Это означает задержку до двух часов для ряда рейсов через Киев.
- №181/182 Ивано-Франковск – Днепр;
- №6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;
- №110 Львов – Херсон;
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №88 Ковель – Запорожье;
- №40 Солотвино – Запорожье;
- №4 Ужгород – Запорожье;
- №3 Запорожье – Ужгород;
- №75/76 Кривой Рог – Киев;
- №85/86 Запорожье – Львов;
- №31/32 Запорожье – Перемышль.
В "Укрзализныце" сообщили, что бригады железнодорожников и вся необходимая техника "работают над устранением проблемы", но не назвали причину объезда Белой Церкви.
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