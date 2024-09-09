УЗ предупредила о задержке поездов под Киевом

"Укрзализныця" по техническим причинам запустила движение поездов в объезд Белой Церкви. Это привело к задержке поездов через Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как отметили в пресс-службе, поезда, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка, 9 сентября продолжат движение в объезд через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка.

"Это повлияло на своевременность ряда рейсов", – говорится в сообщении.

Пассажирам из Белой Церкви, которую вынуждены обходят, организовали бесплатные трансферы электропоездами от/до станции Фастов, сообщили в пресс-службе.

Объезд Белой Церкви

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что по техническим причинам по меньшей мере до утра 9 сентября изменила маршруты поездов, которые должны двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка. Новый временный маршрут проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.

Это означает задержку до двух часов для ряда рейсов через Киев.

№181/182 Ивано-Франковск – Днепр;

№6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;

№110 Львов – Херсон;

№32 Перемышль – Запорожье;

№88 Ковель – Запорожье;

№40 Солотвино – Запорожье;

№4 Ужгород – Запорожье;

№3 Запорожье – Ужгород;

№75/76 Кривой Рог – Киев;

№85/86 Запорожье – Львов;

№31/32 Запорожье – Перемышль.

В "Укрзализныце" сообщили, что бригады железнодорожников и вся необходимая техника "работают над устранением проблемы", но не назвали причину объезда Белой Церкви.