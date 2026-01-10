ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

УЗ попередила про затримки низки рейсів через відсутність напруги: список маршрутів

Україна, Субота 10 січня 2026 12:53
UA EN RU
УЗ попередила про затримки низки рейсів через відсутність напруги: список маршрутів Ілюстративне фото: УЗ попередила про затримки низки рейсів через відсутність напруги (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На кількох залізничних маршрутах виникли перебої з електропостачанням контактної мережі, через що регіональні та приміські поїзди курсують із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зокрема, регіональний поїзд №856 Житомир - Конотоп був вимушено зупинений на ділянці "Заворичі - Бобровиця" та вже продовжив рух із затримкою 35 хвилин.

Поїзд №892/891 "Фастів - Славутич" після зупинки наразі прямує із запізненням на 46 хвилин. Також із затримками вирушили поїзди:

  • №6917 Ніжин – Київ (+48 хвилин),
  • №6454 Ніжин – Конотоп (+37 хвилин).

Поїзд №6908 "Київ-Пасажирський - Ніжин" прямує від станції Володькова Дівиця із запізненням 40 хвилин, а поїзд №6910 "Київ - Ніжин" курсує від станції Заворичі із затримкою 42 хвилини.

В "Укрзалізниці" зазначають, що фахівці працюють над відновленням стабільного електропостачання та просять пасажирів враховувати можливі зміни в графіках руху.

Також із затримкою 1 година 7 хвилин прямує від станції "Спартак" поїзд №6607 "Київ-Пасажирський - Коростень". А також поїзд №6616 "Тетерів - Київ" відправився з початкової на 1 годину 7 хвилин пізніше від графіка через відсутність напруги.

Днями ми писали, що Україну накрила суттєва негода, тому низка поїздів "Укрзалізниці" відправлялась з початкового пункту з відхиленнями від графіка.

Нагадаємо, 8 січня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Відключеня світла
Новини
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка