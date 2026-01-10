УЗ попередила про затримки низки рейсів через відсутність напруги: список маршрутів

На кількох залізничних маршрутах виникли перебої з електропостачанням контактної мережі, через що регіональні та приміські поїзди курсують із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Також із затримкою 1 година 7 хвилин прямує від станції "Спартак" поїзд №6607 "Київ-Пасажирський - Коростень". А також поїзд №6616 "Тетерів - Київ" відправився з початкової на 1 годину 7 хвилин пізніше від графіка через відсутність напруги.

В "Укрзалізниці" зазначають, що фахівці працюють над відновленням стабільного електропостачання та просять пасажирів враховувати можливі зміни в графіках руху.

Поїзд №6908 "Київ-Пасажирський - Ніжин" прямує від станції Володькова Дівиця із запізненням 40 хвилин, а поїзд №6910 "Київ - Ніжин" курсує від станції Заворичі із затримкою 42 хвилини.

Поїзд №892/891 "Фастів - Славутич" після зупинки наразі прямує із запізненням на 46 хвилин. Також із затримками вирушили поїзди:

Зокрема, регіональний поїзд №856 Житомир - Конотоп був вимушено зупинений на ділянці "Заворичі - Бобровиця" та вже продовжив рух із затримкою 35 хвилин.

Днями ми писали, що Україну накрила суттєва негода, тому низка поїздів "Укрзалізниці" відправлялась з початкового пункту з відхиленнями від графіка.

Нагадаємо, 8 січня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.