ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

УЗ предупредила о задержках ряда рейсов из-за отсутствия напряжения: список маршрутов

Украина, Суббота 10 января 2026 12:53
UA EN RU
УЗ предупредила о задержках ряда рейсов из-за отсутствия напряжения: список маршрутов Иллюстративное фото: УЗ предупредила о задержках ряда рейсов из-за отсутствия напряжения (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На нескольких железнодорожных маршрутах возникли перебои с электроснабжением контактной сети, из-за чего региональные и пригородные поезда курсируют с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В частности, региональный поезд №856 Житомир - Конотоп был вынужденно остановлен на участке "Заворичи - Бобровица" и уже продолжил движение с задержкой 35 минут.

Поезд №892/891 "Фастов - Славутич" после остановки сейчас следует с опозданием на 46 минут. Также с задержками отправились поезда:

  • №6917 Нежин - Киев (+48 минут),
  • №6454 Нежин - Конотоп (+37 минут).

Поезд №6908 "Киев-Пассажирский - Нежин" следует от станции Володькова Девица с опозданием 40 минут, а поезд №6910 "Киев - Нежин" курсирует от станции Заворичи с задержкой 42 минуты.

В "Укрзализныце" отмечают, что специалисты работают над восстановлением стабильного электроснабжения и просят пассажиров учитывать возможные изменения в графиках движения.

Также с задержкой 1 час 7 минут следует от станции "Спартак" поезд №6607 "Киев-Пассажирский - Коростень". А также поезд №6616 "Тетерев - Киев" отправился с начальной на 1 час 7 минут позже графика из-за отсутствия напряжения.

На днях мы писали, что Украину накрыла существенная непогода, поэтому ряд поездов "Укрзализныци" отправлялся из начального пункта с отклонениями от графика.

Напомним, 8 января "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после рекордно быстрого обновления всех графиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Отключения света
Новости
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка