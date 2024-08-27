УЗ попередила про запізнення частини рейсів через вчорашній обстріл: список

Майже всю ніч залізничні енергетики працювали над відновленням руху потягів після вчорашніх, 26 серпня, обстрілів енергетичної інфраструктури. Вплив на графік відчувається на низці рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Найбільші затримаки мають такі рейси:
Через затримку низка зворотних рейсів вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", - додає УЗ.
Вчора російські терористи вдались до наймасованішої повітряної атаки проти України. Загалом ворог запустив 236 засобів повітряного нападу серед яких:
До відбиття атаки були залучені усі наявні засоби озброєння та техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й так далі. Загалом протиповітряна оборона (ППО) знищила:
Також ще декілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два - перетнули кордон з Білоруссю.
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