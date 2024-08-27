УЗ предупредила об опоздании части рейсов из-за вчерашнего обстрела: список

Почти всю ночь железнодорожные энергетики работали над восстановлением движения поездов после вчерашних, 26 августа, обстрелов энергетической инфраструктуры. Влияние на график ощущается на ряде рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Наибольшие задержки имеют такие рейсы:
Из-за задержки ряд обратных рейсов отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:
"Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все наши поезда следуют с ускорением", - добавляет УЗ.
Вчера российские террористы прибегли к самой массированной воздушной атаке против Украины. В общем враг запустил 236 средств воздушного нападения среди которых:
К отражению атаки были привлечены все имеющиеся средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и так далее. В целом противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила:
Также еще несколько БпЛА были локально потеряны на территории Украины, а еще два - пересекли границу с Беларусью.
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