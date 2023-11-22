УЗ покращить доступ до гір, рейси отримають низку змін: список

"Укрзалізниця" планує покращити доступність гірського напрямку в пік сезону. Новий графік руху набирає чинності вже з 10 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Цього разу фокус на поїздах всередині країни. Тут ми подбали насамперед про доступність гірського напрямку, адже саме туди в пік сезону спрямовуються на відновлення та відпочинок сім'ї наших захисників і захисниць, організовані групи дітей та загалом велика кількість українців", - пише пресслужба.
Як відзначили в "Укрзалізниці", "гори" умовно поділяють на два напрямки: буковельський та славський. Обидва напрямки отримали покращення.
Які рейси отримають покращення:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" також анонсувала оновлення в русі поїздів міжнародного напрямку у 2024 році. Також очікується, що до кінця року запустять онлайн-продаж квитків до Відня.
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