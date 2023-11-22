UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ покращить доступ до гір, рейси отримають низку змін: список

Фото: УЗ покращить доступ до гір, рейси отримають низку змін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" планує покращити доступність гірського напрямку в пік сезону. Новий графік руху набирає чинності вже з 10 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Цього разу фокус на поїздах всередині країни. Тут ми подбали насамперед про доступність гірського напрямку, адже саме туди в пік сезону спрямовуються на відновлення та відпочинок сім'ї наших захисників і захисниць, організовані групи дітей та загалом велика кількість українців", - пише пресслужба. 

Як відзначили в "Укрзалізниці", "гори" умовно поділяють на два напрямки: буковельський та славський. Обидва напрямки отримали покращення. 

Які рейси отримають покращення: 

  • №193/192 Кривий Ріг - Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;
  • №145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
  •  №365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
  • №345/346 Ужгород - Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;
  • №28/27 Київ - Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;
  • №368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" також анонсувала оновлення в русі поїздів міжнародного напрямку у 2024 році. Також очікується, що до кінця року запустять онлайн-продаж квитків до Відня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця